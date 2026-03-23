Regione pubblicato il bando per la manutenzione del canale Passo di Rigano

L'obiettivo dell'opera è la conservazione e il consolidamento degli argini dell'alveo, che attraversa vaste zone dell'area urbana per confluire in mare. Schifani: "Intervento rilevante per la sicurezza idraulica della città". Stanziati 12,8 milioni: ecco i dettagli del progetto La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani, interviene per la messa in sicurezza del canale Passo di Rigano. Gli Uffici diretti da Sergio Tumminello hanno pubblicato oggi il bando di gara dell'importo di 12,8 milioni di euro (risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 20212027), fissando al prossimo quattro maggio il termine per la presentazione delle offerte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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