Riquelme ha annunciato di voler portare due giocatori di alto livello alla squadra, promettendo di fare tutto il possibile per riuscirci. Nel frattempo, il club di Manchester ha minacciato azioni legali, contestando le dichiarazioni e ritenendole infondate. La disputa riguarda le promesse di acquisto fatte pubblicamente e le eventuali conseguenze legali di tali affermazioni. La questione è ora al centro di attenzione tra le parti coinvolte.

"Vi porto Haaland e Rodri". "Vi quereliamo". La sfida Real Madrid-Manchester City esce dal campo e si sposta negli studi legali. È tutto nato dopo le dichiarazioni del candidato alla presidenza dei Blancos, Enrique Riquelme, che domenica tenterà di prendere il posto di Florentino Perez, in sella dal 2009. Lo sfidante ha alzato subito il livello della contesa. Non solo per le promesse di non vendere parti del club, ma per un paio di annunci stellari. "Haaland ha una clausola e vuole venire al Madrid. Rodri? È un grande giocatore, un Pallone d’Oro in una posizione in cui il Madrid deve rinforzarsi. Se sarò presidente, Rodri giocherà nel Real Madrid, con rispetto per il City". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Duello Real: Riquelme promette Haaland e Rodri, il City minaccia azioni legali

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