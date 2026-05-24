Oggi la giunta approverà le candidature e comunicherà la data delle prossime elezioni per il consiglio del club calcistico. La decisione riguarda due candidature, mentre si discute anche delle reazioni dei tifosi, tra cui fischi a un calciatore durante una partita. L’attenzione è rivolta anche all’arrivo di un nuovo giocatore straniero, che ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico. La sfida elettorale potrebbe influenzare il futuro della gestione del club.

Dopo vent’anni i soci del Real Madrid torneranno alle urne. Enrique Riquelme, impresario di 37 anni impegnato nel settore idroenergetico, ieri ha riunito la pesantissima fideiussione da 193 milioni di euro necessaria per presentarsi alle elezioni della Casa Blanca e sfiderà Florentino Perez. Salvo sorprese la giunta direttiva oggi approverà le due candidature e domani ratificherà la data delle elezioni, che dovranno svolgersi entro 15 giorni, tra il 26 maggio e il 9 giugno. Saranno circa 90.000 i soci che eleggeranno il presidente recandosi fisicamente alle urne per la prima volta dal 2006. Florentino Perez è tornato al potere nel 2009 e da allora ha sempre corso da solo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'arrivo di Riquelme, i fischi a Mbappé: elezioni a Madrid, davvero Florentino può perdere il Real?

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