Lo spazio verde vicino all’Istituto “Casimiri” è stato riqualificato e inaugurato durante la festa della Repubblica.

GUALDO TADINO - Lo spazio verde adiacente all’Istituto “Casimiri“ è stato riqualificato ed inaugurato in occasione della festa della Repubblica. Ora è un bel giardino pubblico, intitolato alla memoria di Antonio Di Bitonto, il popolarissimo e amato “Sor Antonio“, laico salesiano, per decenni animatore del movimento scout, educatore di centinaia di giovani gualdesi. I lavori hanno interessato lo spazio pubblico sulla base di un progetto dell’ex Istituto per Geometri, "sviluppato attorno a un filo conduttore che accompagna il visitatore dal percorso dell’Unità d’Italia fino all’Europa unita, con l’obiettivo di valorizzare i temi dell’identità,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riqualificato lo spazio verde adiacente al “Casimiri“

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