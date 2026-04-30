Uno spazio esterno attrezzato e riqualificato | l' Hospice di Perugia diventa ancora più accogliente

L’Hospice di Perugia ha completato i lavori di riqualificazione dello spazio esterno, che ora è dotato di nuove attrezzature per favorire momenti di relax e socializzazione. L’intervento mira a migliorare l’ambiente destinato ai pazienti e alle loro famiglie, offrendo un’area più confortevole e funzionale. La riqualificazione si inserisce in un progetto volto a rendere più accogliente e vivibile il tempo trascorso all’interno della struttura.

Uno spazio esterno attrezzato e riqualificato per offrire ai pazienti e alle famiglie momenti di serenità e condivisione all'aria aperta.Questa la proposta accolta dal consiglio comunale di Perugia per l'Hospice del capoluogo. Nell'ordine del giorno presentato da tutte le consigliere e i.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Perugia, al via il co-working di Poste Italiane. 'Uno spazio attrezzato per aziende e liberi professionisti'La nuova iniziativa si chiama Spazi per l'Italia ed è destinata a chi ha bisogno di luoghi fisici per svolgere le proprie attività Poste Italiane ha... Perugia, il coworking di Poste Italiane: "Spazio attrezzato per aziende e professionisti"La nuova iniziativa si chiama Spazi per l'Italia ed è destinata a chi ha bisogno di luoghi fisici per svolgere le proprie attività Poste Italiane ha...