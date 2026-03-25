In via Santa Maria in Volturno a Viterbo, il piccolo spazio verde vicino alle scalette che collegano all’adiacente Sacrario presenta una situazione di degrado. Una segnalazione indica che l’area è in stato di abbandono, con rifiuti sparsi e senza contenitori per la raccolta differenziata. La richiesta rivolta alle autorità è di installare cestini per i rifiuti e migliorare la cura del tratto, ormai considerato in condizioni inaccettabili.

In via Santa Maria in Volturno a Viterbo, e più precisamente nel piccolo spazio verde situato a ridosso delle scalette che la collegano al Sacrario, una situazione ormai inaccettabile. Lo stato in cui versa quest'area è, senza mezzi termini, vomitevole. Un angolo verde è stato trasformato in una pattumiera a cielo aperto, una zona totalmente dimenticata da chi di dovere. Tra la vegetazione si accumulano quotidianamente bottiglie di vetro, lattine, buste di plastica e rifiuti di ogni genere. Siamo arrivati al paradosso per cui si è quasi disposti a chiudere un occhio di fronte alle auto in perenne sosta vietata che affollano la via, ma non si può transigere sul decoro urbano e sull'igiene pubblica. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - "Lo spazio verde al Sacrario è vomitevole, mettete i cestini per i rifiuti": la segnalazione | FOTO

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