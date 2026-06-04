Su Prime Video è stata annunciata la seconda stagione di RIP – Roast in Peace, un comedy show incentrato su funerali di personaggi famosi, condotto dall’officiante Michela Giraud. Tra gli ospiti del nuovo ciclo ci sono anche Fedez e Simona Ventura. La serie si svolge attraverso scene di funerali immaginari, con battute e commenti umoristici. La produzione mantiene il formato di un appuntamento comico incentrato su personaggi noti.

Su Prime Video è tempo ancora di funerali con l’arrivo della seconda edizione di RIP – Roast in Peace, il comedy show che vede al centro della scena le esequie di personaggi noti, guidato dall’officiante Michela Giraud. Ecco il cast di RIP 2. Cinque nuove celebrità ‘defunte’ per l’occasione sono pronte a farsi seppellire dalle risate. Si tratta di: Fedez. Alessandro Borghese. Simona Ventura. Giuseppe Cruciani. Asia Argento. A ‘onorare’ la loro memoria con ironia e sarcasmo saranno quattro spietati comici: le due new entry Max Angioni e Martina Catuzzi, il vincitore della passata stagione Stefano Rapone ed Eleazaro Rossi. Ad unirsi ai protagonisti di RIP 2, nel ricordo di ogni defunto ci sarà anche un ospite speciale, una persona molto vicina in vita al vip ‘roastato’, che interverrà – a sorpresa – per un ultimo saluto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - RIP 2, nel cast anche Fedez e Simona Ventura

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Roast In Peace 2 dentro Fedez e Simona Ventura, fuori Antonella Clerici

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