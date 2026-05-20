Nel 2026, alcune figure note del mondo dello spettacolo e della politica assumono ruoli inaspettati o si dedicano a nuovi progetti. Un ex politico si cimenta con il podcasting, mentre un noto imprenditore si avvicina alla scena politica. Nel frattempo, una celebrità televisiva scrive di un attivista storico. Questi cambiamenti, descritti in un articolo di Guia Soncini, suggeriscono una trasformazione nelle attività e nei ruoli di figure pubbliche che fino a poco tempo fa appartenevano a contesti diversi.

Da un articolo scritto da Guia Soncini, si percepisce un cambio di ruoli che sembra caratterizzare il 2026. Guia Soncini ha raccontato di aver fatto un esperimento: ha inviato uno scritto sul decennale della morte di Marco Pannella ha un gruppo di amici per vedere chi di loro sarebbe stato in grado di indovinare l’autore. “Per chi è troppo giovane o semplicemente non lo ha seguito: Pannella è stato una delle persone più libere che io abbia mai avuto modo di studiare. Radicale nel senso vero del termine. Scomodo. Instancabile. Uno che ha passato cinquant’anni a battersi per diritti che oggi molti danno per normali senza sapere neanche da dove arrivino. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Renzi fa il podcaster, Briatore politica e Simona Ventura scrive di Pannella: benvenuti nel 2026

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