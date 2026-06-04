Rios-Napoli nuova idea per il centrocampo di Allegri
Il Napoli sta considerando nuovi profili per rinforzare il centrocampo. La dirigenza ha messo nel mirino alcuni giocatori, tra cui Rios, come possibili alternative o integrazioni alla rosa attuale. La trattativa è in fase di valutazione e non sono stati ancora definiti dettagli o accordi concreti. La società segue attentamente le opzioni per rafforzare la linea mediana in vista della prossima stagione.
Il Napoli valuta nuove soluzioni per il centrocampo e tra i profili finiti sul taccuino della dirigenza c’è anche Richard Rios. Il colombiano del Benfica, che ha compiuto 26 anni martedì scorso, viene considerato un’opzione interessante per caratteristiche tecniche e fisiche. Il reparto mediano sarà uno dei punti più delicati del mercato azzurro. Molto dipenderà dalle uscite e dalle valutazioni di Massimiliano Allegri, chiamato a definire insieme al direttore sportivo Giovanni Manna la struttura della squadra per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, Rios è uno dei nomi monitorati dal Napoli in questa fase di programmazione. Il centrocampista può garantire dinamismo, equilibrio e qualità nella gestione del pallone. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Calcio Napoli, idea Rabiot per il centrocampo: Allegri può ritrovare il franceseIl Calcio Napoli sta monitorando la situazione di un centrocampista francese, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.
Di Marzio: «Napoli su Ríos: è tra i primi nomi per il centrocampo»Il club partenopeo è interessato a un centrocampista sudamericano e lo ha inserito tra le prime scelte per rinforzare la mediana.
Napoli su Rios, Anguissa è in bilico: tutte le strategie per il centrocampoSi disegna la nuova linea mediana e rispunta il colombiano che trascinò il Benfica nella sfida in Champions Il Napoli continua a studiare la composizione della squadra del futuro: dovrà essere pronta ... corrieredellosport.it
Rios, protagonista con Mourinho: dalla gara contro il Napoli al rimpianto della RomaNella gara di ieri tra Benfica e Napoli, valida per la sesta giornata di Champions League, i partenopei sono stati sconfitti per 2-0. Il protagonista assoluto della gara è stato Richard Rios, ... ilmessaggero.it