rios napoli nuova idea per il centrocampo di allegri

Il Napoli sta considerando nuovi profili per rinforzare il centrocampo. La dirigenza ha messo nel mirino alcuni giocatori, tra cui Rios, come possibili alternative o integrazioni alla rosa attuale. La trattativa è in fase di valutazione e non sono stati ancora definiti dettagli o accordi concreti. La società segue attentamente le opzioni per rafforzare la linea mediana in vista della prossima stagione.

Il Napoli valuta nuove soluzioni per il centrocampo e tra i profili finiti sul taccuino della dirigenza c’è anche Richard Rios. Il colombiano del Benfica, che ha compiuto 26 anni martedì scorso, viene considerato un’opzione interessante per caratteristiche tecniche e fisiche. Il reparto mediano sarà uno dei punti più delicati del mercato azzurro. Molto dipenderà dalle uscite e dalle valutazioni di Massimiliano Allegri, chiamato a definire insieme al direttore sportivo Giovanni Manna la struttura della squadra per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, Rios è uno dei nomi monitorati dal Napoli in questa fase di programmazione. Il centrocampista può garantire dinamismo, equilibrio e qualità nella gestione del pallone. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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