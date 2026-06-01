Calcio Napoli idea Rabiot per il centrocampo | Allegri può ritrovare il francese

Il Calcio Napoli sta monitorando la situazione di un centrocampista francese, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La società azzurra avrebbe mostrato interesse per il giocatore, mentre il tecnico potrebbe valutare di reintegrare il francese nel suo progetto. La notizia si riferisce a possibili sviluppi sul fronte di mercato e alle possibili opportunità di rafforzamento del centrocampo.

Secondo il Corriere dello Sport, il Calcio Napoli starebbe seguendo con attenzione la situazione del centrocampista francese. Il legame con Massimiliano Allegri potrebbe rappresentare un fattore importante nell’eventuale trattativa. Tra i nomi accostati al Calcio Napoli per il rafforzamento del centrocampo emerge anche quello di Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista francese sarebbe uno dei profili monitorati dal club azzurro in vista della prossima stagione. Il giocatore, che nel corso della sua carriera ha sviluppato un rapporto professionale particolarmente stretto con Massimiliano Allegri, potrebbe ritrovarsi nuovamente a lavorare con il tecnico livornese. 🔗 Leggi su 2anews.it

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