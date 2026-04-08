Il club partenopeo è interessato a un centrocampista sudamericano e lo ha inserito tra le prime scelte per rinforzare la mediana. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono annunci ufficiali, ma il nome del giocatore è stato riportato da fonti di mercato. La società continua a monitorare diverse opzioni per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

"> Il Napoli guarda avanti, tra sogni scudetto e strategie di mercato. Come riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il club azzurro ha già iniziato a muoversi in vista della prossima stagione, individuando un obiettivo chiaro per la mediana: Richard Ríos. Gianluca Di Marzio, su Sky Sport, evidenzia come il centrocampista colombiano del Benfica sia uno dei primi nomi nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna per rinforzare il reparto. «CONTATTI ESPLORATIVI» Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, al momento non ci sono offerte ufficiali, ma il Napoli ha già avviato contatti esplorativi in vista del mercato estivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Di Marzio: «Napoli su Ríos: è tra i primi nomi per il centrocampo»

Calciomercato, Di Marzio: “Milan, anche un difensore: primi nomi Giménez e Disasi”José Giménez (Atlético Madrid) o Axel Disasi (Chelsea) potrebbero arrivare al Milan in questo calciomercato invernale per rinforzare la difesa di...

Cassano lascia un consiglio per il mercato dell’Inter: «Per il centrocampo andrei dritto su questi due nomi…»di Redazione Inter News 24Cassano, intervenuto a Viva El Futbol, ha parlato così del mercato dell’Inter e indicato due nomi che farebbero al caso dei...

Temi più discussi: A Manna quel che è di Manna: come sono arrivati a Napoli Giovane e Alisson Santos; Napoli, la probabile formazione contro il Milan: Giovane dal 1'; Napoli, Alisson Santos sarà riscattato: 16,5 milioni allo Sporting CP; De Bruyne: Napoli era la scelta migliore per me, qui sto davvero bene.

Mercato Milan, tornano i dubbi sul futuro di LeaoMercato Milan, dopo la sconfitta col Napoli rispuntano i dubbi sul futuro di Leao: ecco tutte le parole di Di Marzio Dopo aver saltato la sfida contro il Torino lo scorso 21 marzo, Rafael Leão è final ... milannews24.com

America’s Cup, a Napoli con la nuova governanceLa Coppa America è come un rosario, ogni settimana un annuncio. È un puzzle che prende forma. Oggi è il giorno di Marzio Perrelli annunciato come nuovo Chief ... ilmattino.it

la difficoltà di sapersi dire “merito di stare bene” su Amazon trovi i miei libri cerca “Marzio Pellegrini” - facebook.com facebook

#Garlasco, il DNA sulle unghie di Chiara Poggi: il confronto tra Marzio Capra e Pasquale Linarello #Mattino5 x.com