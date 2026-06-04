Rione Traiano droga nascosta nelle case di due incensurate | arrestate donne di 88 e 58 anni

Da puntomagazine.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Carabinieri hanno trovato due depositi di droga nelle case di due donne incensurate di 88 e 58 anni nel quartiere Soccavo. Sono stati sequestrati cocaina, hashish, armi e un quaderno con la contabilità dello spaccio. Le due donne sono state arrestate.

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I Carabinieri scoprono due depositi di stupefacenti nel quartiere Soccavo: sequestrati cocaina, hashish, armi e un quaderno della contabilità dello spaccio. Denunciate altre due persone trovate in un locale già sequestrato in passato come piazza di spaccio.. I pusher incensurati, le persone insospettabili. Questa volta sono donne e hanno anche una certa età. La criminalità organizzata tenta di eludere i controlli e di trafficare droga attraverso persone che sono lontane dai radar investigativi. Siamo nel Rione Traiano, quartiere Soccavo. I carabinieri della locale stazione decidono di effettuare diverse perquisizioni dove di solito le forze dell’ordine non bazzicano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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