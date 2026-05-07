Napoli smantellato market della droga nel Rione Traiano | 4 arresti ai domiciliari

Nella zona del Rione Traiano a Napoli, i Carabinieri hanno eseguito un'operazione che ha portato allo smantellamento di un mercato della droga. Durante il blitz, sono stati arrestati quattro uomini, tutti sottoposti agli arresti domiciliari. Le forze dell'ordine hanno condotto le indagini tra Napoli e la provincia di Caserta, recuperando sostanze illegali e sequestrando materiale legato all’attività illecita.

Blitz antidroga dei Carabinieri tra Napoli e la provincia di Caserta. I militari del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone, tutte già note alle forze dell’ordine, ritenute responsabili a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli. L’attività investigativa è stata condotta nel mese di novembre 2025 nel quartiere Soccavo, in particolare nel Rione Traiano, attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento effettuati dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, smantellato market della droga nel Rione Traiano: 4 arresti ai domiciliari Notizie correlate Leggi anche: Napoli- Rione Traiano: giro in sella ma è ai domiciliari. Carabinieri arrestano 45enne Rione Traiano, giro in sella ma è ai domiciliari: carabinieri arrestano 45enneE’ sera nel Rione Traiano, i carabinieri della locale stazione sono in via Marco Aurelio quando notano un uomo in sella ad uno scooter. Aggiornamenti e contenuti dedicati Napoli, droga nel Rione Traiano: 4 arrestiSu delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che a Napoli e nella provincia di Caserta, i carabinieri hanno arrestato e posto agli arresti domiciliari 4 ... ilmattino.it Spaccio al Rione Traiano, arrestati i nuovi narcos: c’è un milaneseAntonio Moccia e Demis Ravezzani avrebbero rifornito le piazze di spaccio dei clan del Rione Traiano. La Procura di Napoli ha dato il via alle indagini partendo da un’intercettazione ambientale, regis ... internapoli.it