Roma | controlli ad Anzio arrestate due donne per spaccio di droga nel quartiere Europa

Durante un servizio di controllo nel quartiere Europa di Anzio, i carabinieri hanno fermato e arrestato due donne residenti nella stessa città, accusate di spaccio di droga. Le operazioni si sono svolte senza incidenti e sono ancora in corso ulteriori accertamenti. Le due persone sono state portate in caserma per le formalità di rito.

Due donne residenti ad Anzio sono state arrestate per spaccio di droga nel quartiere Europa di Anzio, durante i controlli effettuati dai carabinieri. Le operazioni, distinte ma svolte in rapida successione nella stessa area cittadina, sono state avviate a seguito dell’osservazione di un insolito andirivieni nei pressi delle abitazioni delle arrestate, un chiaro segnale dell’attività di spaccio in corso. Primo intervento: sequestro di cocaina. Nel primo intervento, la perquisizione domiciliare di una donna di 52 anni ha consentito di rinvenire e sequestrare 57 grammi di cocaina, suddivisa in ovuli. Insieme alla sostanza stupefacente, sono stati trovati un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, tutto occultato in una camera utilizzata dalla donna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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