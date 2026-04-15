Rinnovo Chivu le cifre del prolungamento in nerazzurro | arriverebbe a guadagnare quanto Allegri ma meno di Conte…

In vista di un possibile rinnovo, il contratto di un giocatore dell'Inter prevede un aumento di stipendio. Secondo le fonti, la cifra sarà simile a quella percepita da alcuni allenatori di successo, ma inferiore a quella di altri. La trattativa riguarda anche gli aspetti economici e le condizioni del nuovo accordo, che dovrebbe essere definito nelle prossime settimane. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del club.

Inter News 24 Rinnovo Chivu, ecco cifre e dettagli del prolungamento in nerazzurro: il tecnico arriverebbe a guadagnare quanto Allegri e Gasperini. L’Inter e Cristian Chivu sono ormai vicinissimi a siglare il prolungamento del rapporto professionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la firma definitiva arriverà solo quando «lo Scudetto sarà diventato realtà, quando insomma la matematica avrà dato ragione all’attuale capolista». I nerazzurri godono attualmente di un solido vantaggio di nove punti sulla seconda in classifica a sole sei giornate dalla fine. Si tratta di un successo personale enorme per l’allenatore, arrivato nella sua «stagione d’esordio come timoniere dei nerazzurri», riuscendo a cancellare i dubbi estivi legati al fatto che il gruppo «non è riuscito a raccogliere titoli» nell’annata precedente.🔗 Leggi su Internews24.com

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