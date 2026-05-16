Rinnovo De Vrij ecco il piano dell’Inter | prolungamento in vista per blindare la difesa di Chivu Le cifre
L’Inter sta lavorando al rinnovo del contratto di De Vrij, con l’obiettivo di prolungare l’accordo e rafforzare la linea difensiva. La società ha presentato un’offerta per il prolungamento, mentre si stanno esaminando anche le opzioni di riscatto di alcuni giocatori e possibili acquisti di Muharemovic e Solet. La strategia mira a consolidare il reparto difensivo e garantire continuità alla squadra. La trattativa tra le parti è in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi o le cifre.
Inter News 24 Rinnovo De Vrij, i nerazzurri offrono il prolungamento all’olandese, mentre si valutano i riscatti e i possibili colpi Muharemovic e Solet. L’Inter vuole rinnovare il contratto di Stefan de Vrij in scadenza il 30 giugno e il difensore olandese è a sua volta aperto a restare a Milano, a patto che le condizioni siano giuste. Lo sostiene Tuttosport tra le pagine della sua edizione odierna. Nel reparto arretrato i tre che secondo il quotidiano viaggiano verso la conferma sono Bisseck, Akanji e Bastoni (sullo sfondo resta il pericolo Barcellona). Non certa la permanenza di Carlos Augusto, valutato dal club nerazzurro almeno 20 milioni di euro, mentre Darmian e Acerbi andranno in scadenza. 🔗 Leggi su Internews24.com
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