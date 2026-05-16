Rinnovo De Vrij ecco il piano dell’Inter | prolungamento in vista per blindare la difesa di Chivu Le cifre

Da internews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter sta lavorando al rinnovo del contratto di De Vrij, con l’obiettivo di prolungare l’accordo e rafforzare la linea difensiva. La società ha presentato un’offerta per il prolungamento, mentre si stanno esaminando anche le opzioni di riscatto di alcuni giocatori e possibili acquisti di Muharemovic e Solet. La strategia mira a consolidare il reparto difensivo e garantire continuità alla squadra. La trattativa tra le parti è in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi o le cifre.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inter News 24 Rinnovo De Vrij, i nerazzurri offrono il prolungamento all’olandese, mentre si valutano i riscatti e i possibili colpi Muharemovic e Solet. L’Inter vuole rinnovare il contratto di Stefan de Vrij in scadenza il 30 giugno e il difensore olandese è a sua volta aperto a restare a Milano, a patto che le condizioni siano giuste. Lo sostiene Tuttosport tra le pagine della sua edizione odierna. Nel reparto arretrato i tre che secondo il quotidiano viaggiano verso la conferma sono Bisseck, Akanji e Bastoni (sullo sfondo resta il pericolo Barcellona). Non certa la permanenza di Carlos Augusto, valutato dal club nerazzurro almeno 20 milioni di euro, mentre Darmian e Acerbi andranno in scadenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

rinnovo de vrij ecco il piano dell8217inter prolungamento in vista per blindare la difesa di chivu le cifre
© Internews24.com - Rinnovo De Vrij, ecco il piano dell’Inter: prolungamento in vista per blindare la difesa di Chivu. Le cifre
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Piano Chivu, double e rinnovo con l’Inter: le cifreL’attuale contratto del tecnico neo Campione d’Italia scade a giugno 2027 “Chivu può restare all’Inter a lungo”, ha detto Beppe Marotta anche dopo la...

Calciomercato Inter LIVE: le cifre e i dettagli del rinnovo di Chivu. Per la difesa c’è anche il nome di Mancinidi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

rinnovo de vrij rinnovo de vrij eccoRinnovo de Vrij: colloqui in corso con l’Inter | CMDe Vrij e il rinnovo con l'Inter per un'altra stagione: ecco le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it ... calciomercato.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web