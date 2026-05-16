Rinnovo De Vrij ecco il piano dell’Inter | prolungamento in vista per blindare la difesa di Chivu Le cifre

L’Inter sta lavorando al rinnovo del contratto di De Vrij, con l’obiettivo di prolungare l’accordo e rafforzare la linea difensiva. La società ha presentato un’offerta per il prolungamento, mentre si stanno esaminando anche le opzioni di riscatto di alcuni giocatori e possibili acquisti di Muharemovic e Solet. La strategia mira a consolidare il reparto difensivo e garantire continuità alla squadra. La trattativa tra le parti è in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi o le cifre.

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