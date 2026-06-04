Rinnovo Chivu l’annuncio a giorni | aumento dell’ingaggio e opzione per il 2029! Poi si lavorerà sul mercato

di Paolo Moramarco Rinnovo Chivu, l’annuncio a giorni: aumento dell’ingaggio a quasi 4 milioni e opzione per il 2029! L’obiettivo è quello di crare un Inter più europea. L’ Inter è pronta a ufficializzare il rinnovo di Cristian Chivu, come riportato da Tuttosport. L’accordo in scadenza nel giugno 2027 sarà prolungato fino al 2028, con opzione fino al 2029, e prevede un aumento dell’ingaggio dai 2,5 milioni attuali compresi bonus a poco meno di 4 milioni. La firma ufficiale è attesa nei prossimi giorni, con l’agente Pietro Chiodi protagonista delle trattative. L’Inter che verrà secondo Chivu. Negli incontri con la dirigenza, il tecnico ha illustrato la sua idea di squadra: « Creare un’Inter più europea, verticale, intensa e di qualità ». 🔗 Leggi su Internews24.com

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#Inter - Tutto fatto per il rinnovo di #Chivu sino al 2028 con opzione 2029 e adeguamento del contratto del rumeno. La firma è una formalità, per l’annuncio bisognerà attendere, non è così imminente. x.com

L'accordo tra Cristian Chivu e l'Inter per il suo rinnovo è stato finalizzato la settimana scorsa. L'accordo dura fino a giugno 2028 con un'opzione fino al 2029, conferma ufficiale a breve. Lo stipendio di Chivu sarà adeguato. reddit

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