Rinnovo Chivu l’annuncio a giorni | aumento dell’ingaggio e opzione per il 2029! Poi si lavorerà sul mercato

Da internews24.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’accordo per il rinnovo di Chivu dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, con un aumento dell’ingaggio a circa 4 milioni di euro. È prevista anche un’opzione per il 2029. Dopo il rinnovo, la squadra si concentrerà sul mercato per rafforzarsi.

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di Paolo Moramarco Rinnovo Chivu, l’annuncio a giorni: aumento dell’ingaggio a quasi 4 milioni e opzione per il 2029! L’obiettivo è quello di crare un Inter più europea. L’ Inter è pronta a ufficializzare il rinnovo di Cristian Chivu, come riportato da Tuttosport. L’accordo in scadenza nel giugno 2027 sarà prolungato fino al 2028, con opzione fino al 2029, e prevede un aumento dell’ingaggio dai 2,5 milioni attuali compresi bonus a poco meno di 4 milioni. La firma ufficiale è attesa nei prossimi giorni, con l’agente Pietro Chiodi protagonista delle trattative. L’Inter che verrà secondo Chivu. Negli incontri con la dirigenza, il tecnico ha illustrato la sua idea di squadra: « Creare un’Inter più europea, verticale, intensa e di qualità ». 🔗 Leggi su Internews24.com

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