Chivu Inter il futuro si costruirà insieme! Scudetto e poi rinnovo | il tecnico avrà un peso maggiore sul mercato! 2 i nomi sul tavolo

Cristian Chivu continuerà a ricoprire il suo ruolo all’interno dell’Inter, con il club che ha ricevuto l’approvazione di Oaktree per un prolungamento di contratto. Il tecnico avrà un ruolo più rilevante nelle decisioni di mercato, secondo quanto riportato. Sul tavolo ci sono due nomi da valutare, mentre l’obiettivo del team resta la conquista dello scudetto. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare a breve.

Mercato Inter, Ordonez resta nel mirino di Ausilio: il Bruges fa muro e spara una valutazione monstre! Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla Continassa sul rinnovo del serbo Juve, i numeri non mentono! I bianconeri vantano il secondo miglior attacco della Serie A: sono ben 18 i marcatori diversi! I dettagli Totti sicuro: «Sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chivu Inter, il futuro si costruirà insieme! Scudetto e poi rinnovo: il tecnico avrà un peso maggiore sul mercato! 2 i nomi sul tavolo Chivu Inter, avanti insieme! Il tecnico programma il futuro insieme al club: rinnovo sul tavolo?Vlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda. Mercato Inter, Chivu pianifica il futuro: prima lo Scudetto, poi il rinnovo e infine la rivoluzione estiva. Tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Chivu ha già un piano chiaro per il futuro: Scudetto, rinnovo e rivoluzione.