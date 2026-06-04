Rinascita è partita l’operazione Verona Già venduti duecento biglietti per gara1

Sono stati venduti 200 biglietti per la prima gara dell’operazione Verona, che si svolgerà al Pala Agsm Aim. La partita si terrà domenica e il settore riservato ai tifosi del Rimini è quasi tutto esaurito.

L’ operazione Verona è partita. Rimini vuole la A e al momento sono 200 i biglietti staccati nel settore riservato ai tifosi biancorossi al Pala Agsm Aim per gara1 di domenica. È solo il primo atto di una serie che consegnerà la A alla vincitrice e lascerà in A2 la perdente. Si viaggia sul filo nei pronostici e l’attesa è spasmodica, con i supporter che al momento possono acquistare i tagliandi per l’esordio di Verona ma anche per gara3 al Flaminio di venerdì 13. Tempi e modi fissati, procedure consuete, ma rispetto alle battaglie nel derby con Pesaro sarà consentito viaggiare anche con mezzi propri. La società, in ogni caso, organizza pullman per venire incontro alle esigenze dei fan che vorranno vivere l’atmosfera tutti assieme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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