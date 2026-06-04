Rinasce la biblioteca Dante con sala lettura spazi incontri e posti per studiare

Da ilpiacenza.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La biblioteca Dante di Piacenza riapre con un nuovo allestimento. L’ambiente include un open space con 24 posti per lo studio, un’area lettura con poltrone, uno spazio ristoro e scaffalature mobili che consentono di modificare gli spazi. La struttura si presenta come un ambiente aperto e flessibile, pensato per accogliere diverse attività e esigenze degli utenti. La rinnovata biblioteca offre inoltre spazi per incontri e studio, mantenendo una configurazione facilmente adattabile.

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Una nuova biblioteca pensata come un ambiente aperto e flessibile. La biblioteca Dante di Piacenza si rinnova e si presenta al pubblico con un open space da 24 posti studio, un salotto con poltrone per la lettura, un angolo ristoro e scaffalature mobili che permettono di rimodulare gli ambienti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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