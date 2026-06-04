Rinasce la biblioteca Dante con sala lettura spazi incontri e posti per studiare
La biblioteca Dante di Piacenza riapre con un nuovo allestimento. L’ambiente include un open space con 24 posti per lo studio, un’area lettura con poltrone, uno spazio ristoro e scaffalature mobili che consentono di modificare gli spazi. La struttura si presenta come un ambiente aperto e flessibile, pensato per accogliere diverse attività e esigenze degli utenti. La rinnovata biblioteca offre inoltre spazi per incontri e studio, mantenendo una configurazione facilmente adattabile.
Una nuova biblioteca pensata come un ambiente aperto e flessibile. La biblioteca Dante di Piacenza si rinnova e si presenta al pubblico con un open space da 24 posti studio, un salotto con poltrone per la lettura, un angolo ristoro e scaffalature mobili che permettono di rimodulare gli ambienti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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