Rimini capitale europea delle fiere | nel 2027 ospiterà la Ufi European Conference
Nel 2027, Rimini ospiterà la Ufi European Conference, considerata il principale evento della community fieristica in Europa. La conferenza si terrà nella città italiana, che si conferma come centro di riferimento per le fiere internazionali. La manifestazione riunisce professionisti del settore e rappresenta un momento di confronto e aggiornamento per il settore fieristico europeo. La scelta di Rimini rafforza la sua posizione come capitale europea delle fiere.
Nel 2027 Rimini ospiterà la Ufi European Conference, il più importante evento europeo della community fieristica internazionale. Ufi, the global association of the exhibition industry, che nel mondo conta circa 880 organizzazioni aderenti, riunisce in Europa oltre 300 leader di settore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Segui gli aggiornamenti su Rimini.
Notizie e thread social correlati
Una Reggia di Colorno sempre più europea: ospiterà il board con i big delle European Royal ResidencesLa Reggia di Colorno sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel panorama europeo delle residenze reali.
Parma Capitale Europea dei Giovani 2027 lancia la sua nuova identità visivaA Parma è stata presentata la nuova identità visiva di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027.