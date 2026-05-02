Una Reggia di Colorno sempre più europea | ospiterà il board con i big delle European Royal Residences
La Reggia di Colorno sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel panorama europeo delle residenze reali. Dal 2023, la struttura fa parte dell’associazione delle European Royal Residences, un network che riunisce le principali residenze di monarchie europee. In occasione di un evento imminente, la reggia ospiterà un incontro con i rappresentanti di alcuni dei più importanti palazzi reali del continente.
Ha un profilo sempre più europeo la Reggia di Colorno. Merito di un ruolo di primaria importanza che ha saputo conquistarsi all’interno del network delle European Royal Residences, l’associazione delle Residenze reali europee della quale Colorno fa parte dal 2023.In occasione della.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie correlate
Sarno ospiterà gli European Universities Games: l'annuncio del sindacoSarno farà parte del villaggio sportivo degli European Universities Games, in programma dal 18 luglio al 1° agosto 2026.
Alla Reggia di Colorno torna "Nel segno del giglio": tre giorni tra giardini e cultura del verdeNel cuore del Giardino Storico della Reggia di Colorno è in arrivo dal 24 al 26 aprile 2026 "Nel Segno del Giglio".
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Nel Segno del Giglio 2026: 24-26 aprile alla Reggia di Colorno; Nel segno del giglio, immensa bellezza; Reggia di Monza a Venaria per l’assemblea generale delle Residenze reali europee; Nel Segno del Giglio da record: oltre 14mila visitatori a Colorno.
La Reggia di Colorno sempre più europea: ospiterà il board delle European Royal ResidencesHa un profilo sempre più europeo la Reggia di Colorno. Merito di un ruolo di primaria importanza che ha saputo conquistarsi all’interno del network delle European Royal Residences, l’associazione ... gazzettadiparma.it
Nel Segno del Giglio 2026 alla Reggia di ColornoDal 24 al 26 aprile il parco della Reggia di Colorno ospita la XXXI edizione della mostra mercato Nel Segno del Giglio 2026, con circa 160 espositori e un ... villegiardini.it
Un allevatore di 48 anni ha salvato una reggia borbonica da solo. La camorra gli bruciò l'auto, fece esplodere una bomba carta nella sua azienda, gli uccise le pecore. Lui non si mosse. La Reggia di Carditello nasce nel 1787 a San Tammaro, provincia di Cas - facebook.com facebook