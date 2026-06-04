Rimini Calcio la prima mossa degli imprenditori | c' è una cordata del territorio pronta a ripartire

Da riminitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una cordata di imprenditori locali ha annunciato di essere pronta a rilanciare la squadra di calcio di Rimini. Dopo settimane di silence e voci, i rappresentanti hanno dichiarato di essere disponibili a riprendere le attività sportive e gestionali del club. La proposta prevede un intervento diretto da parte di questa coalizione, senza specificare ulteriori dettagli sui tempi o sui passaggi successivi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dall’attuale gestione del club.

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“Noi ci siamo, pronti per far ripartire la Rimini Calcio”. Dopo settimane di attesa, rumors e indiscrezioni, c'è una cordata di imprenditori riminesi pronta a rimettere in moto il calcio cittadino. Il gruppo è pronto a uscire allo scoperto con una conferenza stampa riservata ai media, in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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