Rimini Calcio cosa resta dopo il fallimento | chi sono gli imprenditori pronti a salvare la società
Cinque mesi dopo il 28 novembre, data che ha segnato il fallimento della Rimini Calcio, la società si trova in una fase di crisi profonda. La squadra è stata esclusa dalla Serie C, l’affiliazione alla Figc è stata revocata e le attività del settore giovanile sono state interrotte. Diversi imprenditori si sono fatti avanti per valutare un possibile intervento di salvataggio, ma ancora non sono stati annunciati dettagli ufficiali.
Sono trascorsi cinque mesi da quel 28 novembre. Una data che segna il momento più buio nella storia della Rimini Calcio: squadra esclusa dalla Serie C, revoca dell’affiliazione alla Figc, stop del settore giovanile. Un castello che crolla, costruito su fondamenta di cartapesta minate da mesi di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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