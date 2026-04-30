Rimini Calcio cosa resta dopo il fallimento | chi sono gli imprenditori pronti a salvare la società

Cinque mesi dopo il 28 novembre, data che ha segnato il fallimento della Rimini Calcio, la società si trova in una fase di crisi profonda. La squadra è stata esclusa dalla Serie C, l’affiliazione alla Figc è stata revocata e le attività del settore giovanile sono state interrotte. Diversi imprenditori si sono fatti avanti per valutare un possibile intervento di salvataggio, ma ancora non sono stati annunciati dettagli ufficiali.