Visite alla Torre degli Asinelli Santori | Potrebbero ripartire prima del 2028

Le visite alla Torre degli Asinelli potrebbero riprendere prima del 2028. Lo ha annunciato un rappresentante comunale, specificando che i lavori di restauro e messa in sicurezza sono in corso e che le date di riapertura potrebbero essere anticipate rispetto a quanto previsto inizialmente. Attualmente, l’accesso alla torre è sospeso a causa di interventi di conservazione necessari per garantire la sicurezza dei visitatori.

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Bologna, 11 maggio 2026 – Le visite alla Torre degli Asinelli potrebbero ripartire prima del termine fissato nel 2028. La speranza, dunque, è che il monumento-simbolo di Bologna – chiuso da tempo al pubblico per le condizioni della Garisenda – possa riaprire le sue porte e le sue scale ai tantissimi turisti interessati all’ attrazione in anticipo rispetto al completamento del consolidamento della Grande Malata. L’Asinelli è tra i luoghi più visitati della città e la sua ‘ripartenza’ è attesa anche per raddrizzare i conti di Bologna Welcome, che ha chiuso il bilancio in rosso anche a causa della mancanza di quella fonte di entrate. (DIRE) Bologna, 11 mag.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Visite alla Torre degli Asinelli, Santori: “Potrebbero ripartire prima del 2028” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Prima Categoria: i rossoneri potrebbero ripartire dalla Terza. Ponte non ancora salvo. Portuense, nubi sul futuroIn Prima categoria termina con un pareggio il match del Copparo 2015, fermato sull’1-1 casalingo dalla Stella Rossa Casalborsetti. Leggi anche: Revolut punta alla Borsa, ma non prima del 2028 Argomenti più discussi: Domenica di cultura a Carpi: musei gratuiti e visita alla Torre della Sagra; Rievocazione storica al Castello di Monastero Bormida; Visite e rievocazione storica al Castello di Monastero Bormida; Aperture straordinarie in programma a Mantova per la Notte dei Musei. Cosa sarebbe successo se Lyanna fosse sopravvissuta alla Torre della Gioia? reddit Visite alla Torre degli Asinelli, Santori: Ecco quando potrebbero ripartireL’attrazione è chiusa a causa delle condizioni della sua ‘gemella’. Il presidente del territorio turistico Bologna-Modena: In attesa del consolidamento della Garisenda per capire il futuro ... ilrestodelcarlino.it