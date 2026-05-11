Visite alla Torre degli Asinelli Santori | Potrebbero ripartire prima del 2028
Le visite alla Torre degli Asinelli potrebbero riprendere prima del 2028. Lo ha annunciato un rappresentante comunale, specificando che i lavori di restauro e messa in sicurezza sono in corso e che le date di riapertura potrebbero essere anticipate rispetto a quanto previsto inizialmente. Attualmente, l’accesso alla torre è sospeso a causa di interventi di conservazione necessari per garantire la sicurezza dei visitatori.
Bologna, 11 maggio 2026 – Le visite alla Torre degli Asinelli potrebbero ripartire prima del termine fissato nel 2028. La speranza, dunque, è che il monumento-simbolo di Bologna – chiuso da tempo al pubblico per le condizioni della Garisenda – possa riaprire le sue porte e le sue scale ai tantissimi turisti interessati all’ attrazione in anticipo rispetto al completamento del consolidamento della Grande Malata. L’Asinelli è tra i luoghi più visitati della città e la sua ‘ripartenza’ è attesa anche per raddrizzare i conti di Bologna Welcome, che ha chiuso il bilancio in rosso anche a causa della mancanza di quella fonte di entrate. (DIRE) Bologna, 11 mag.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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