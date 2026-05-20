Elezioni Roma 2027 Sinistra civica ecologista | Primarie nei municipi in cerca di nuovi candidati

Le elezioni comunali di Roma nel 2027 si avvicinano e la Sinistra civica ecologista ha annunciato che si terranno primarie in tutti i municipi dove non è ancora stato scelto il candidato o candidata del Centrosinistra. Le consultazioni sono state programmate per individuare le figure che rappresenteranno il comparto politico alle prossime elezioni, con l’obiettivo di coinvolgere gli elettori nella scelta dei candidati. Le primarie riguarderanno tutti i municipi che ancora devono definire la loro rappresentanza.

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