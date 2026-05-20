Elezioni Roma 2027 Sinistra civica ecologista | Primarie nei municipi in cerca di nuovi candidati
Le elezioni comunali di Roma nel 2027 si avvicinano e la Sinistra civica ecologista ha annunciato che si terranno primarie in tutti i municipi dove non è ancora stato scelto il candidato o candidata del Centrosinistra. Le consultazioni sono state programmate per individuare le figure che rappresenteranno il comparto politico alle prossime elezioni, con l’obiettivo di coinvolgere gli elettori nella scelta dei candidati. Le primarie riguarderanno tutti i municipi che ancora devono definire la loro rappresentanza.
Primarie in tutti i municipi in cui deve essere ancora individuato il candidato (o candidata) presidente del Centrosinistra. È la proposta che arriva da Sinistra civica ecologista, in vista delle elezioni del 2027. Tra i municipi in bilico c’è l’VIII, visto che l’attuale presidente Amedeo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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