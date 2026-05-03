Daniele Silvestri incanta il pubblico del teatro D' Annunzio Oggi gran finale di Lievito con Rocco Papaleo

Al teatro D'Annunzio si è svolto l'incontro con Daniele Silvestri, uno degli eventi più attesi della rassegna Lievito. La serata si è concentrata su parole, musica e partecipazione, e ha visto il cantante esibirsi davanti al pubblico presente. A conclusione del ciclo di appuntamenti, si è tenuto il gran finale con Rocco Papaleo. La serata ha coinvolto gli spettatori con le esibizioni di Silvestri, confermando l'interesse verso questa manifestazione culturale.

Era uno degli appuntamenti più attesi della rassegna Lievito. E 'incontro con Daniele Silvestri al teatro D'Annunzio, “Parole, musica, partecipazione”, non ha deluso le aspettative. L'evento di ieri sera, sabato 2 maggio, ha fatto registrare il sold out e ha offerto al pubblico un momento di.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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