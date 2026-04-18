Nella giornata di oggi, si è parlato di un possibile rilancio industriale annunciato da un rappresentante del Comune, con un aggiornamento previsto dopo l’estate. Gli operai coinvolti hanno espresso fiducia nel nuovo intervento, sottolineando che la figura coinvolta è di origini senesi e non avrebbe interessi personali nella questione. La situazione rimane in attesa di sviluppi ufficiali e comunicazioni future.

"Finalmente oggi qualcosa si è capito. Ci fidiamo di Corradi, perché è senese e non ha nessun interesse di tipo personale nella vicenda". Così Massimo Martini, delegato Uilm per la vertenza Beko, dopo aver assistito ieri ai lavori della Commissione Garanzia e controllo, dove la presidente Anna Ferretti (Pd) aveva convocato il manager che rappresenta il Comune nel Cda della ’ Sviluppo Industriale Siena srl ’. La capogruppo Dem ha aperto l’incontro di fronte a una numerosa rappresentanza di lavoratori Beko, arrivati con addosso le storiche pettorine: "Siamo qui per capire, non per fare polemica. Il nostro intento è quello di ascoltare senza dare giudizi".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Beko, Corradi in Comune: "Il rilancio industriale? Notizie dopo l’estate". Gli operai: "Fiducia in lui"

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