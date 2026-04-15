Core d’Autore a Roma | il live diffuso che celebra la nuova musica indipendente

Il 24 aprile 2026, a Roma si svolge l’evento “Core d’Autore”, un live diffuso dedicato alla musica indipendente. La manifestazione si concentra sulla sperimentazione musicale e sulla relazione tra artisti e pubblico, offrendo una piattaforma per le nuove tendenze del settore. L’evento si svolge nella capitale italiana, coinvolgendo diversi artisti che presentano i loro lavori in un contesto che privilegia l’interazione diretta e la creatività.

Il cuore della musica indipendente torna a battere forte a Roma. Il prossimo 24 aprile 2026, la Capitale ospita “Core d’Autore”, un evento pensato come un vero e proprio live diffuso, dove sperimentazione, sensibilità artistica e connessione con il pubblico diventano protagonisti. La serata si svolgerà negli spazi creativi di Core The Hub, trasformati per l’occasione in un ambiente immersivo capace di andare oltre il semplice concerto, offrendo un’esperienza che mette al centro l’ascolto e l’identità dei nuovi talenti della scena musicale italiana. Un viaggio tra suoni e visioni. La line-up di “Core d’Autore” riflette la ricchezza e la varietà del panorama underground contemporaneo, attraversando generi e suggestioni diverse.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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