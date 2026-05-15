Il Festival del Fumetto di Roma, giunto alla sua dodicesima edizione, si trasforma quest’anno ampliando la sua presenza nel territorio e nella durata. La manifestazione, tradizionalmente concentrata in un’unica settimana, si estende ora su un periodo più lungo e coinvolge diversi spazi della città. Questa modifica mira a coinvolgere un pubblico più ampio e a offrire più opportunità di partecipazione, mantenendo comunque l’obiettivo di promuovere il settore del fumetto.

Giunto al suo dodicesimo anno di attività, ARF! Festival del Fumetto di Roma cambia forma e diventa un festival diffuso nel tempo e negli spazi. Tre weekend, tre quartieri – Parione, Testaccio e Garbatella – per un’edizione che amplia il proprio raggio d’azione senza perdere la sua vocazione originaria: promuovere e valorizzare il fumetto come linguaggio contemporaneo attraverso mostre, incontri, attività per il pubblico, editoria indipendente e formazione tutto a ingresso gratuito. Grande protagonista di questa edizione sarà Caparezza, artista che da sempre attraversa linguaggi e immaginari, al centro del weekend di Testaccio con la mostra Orbit Orbit, realizzata in collaborazione con COMICON e Sergio Bonelli Editore, un grande TALK SHOW serale in quattro atti sul palco di Testaccio Estate e un nuovo incontro al Villaggio Globale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - ARF! 2026 si fa in tre – Il Festival del Fumetto di Roma diventa diffuso

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