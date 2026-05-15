ARF! 2026 si fa in tre – Il Festival del Fumetto di Roma diventa diffuso

Da nerdpool.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival del Fumetto di Roma, giunto alla sua dodicesima edizione, si trasforma quest’anno ampliando la sua presenza nel territorio e nella durata. La manifestazione, tradizionalmente concentrata in un’unica settimana, si estende ora su un periodo più lungo e coinvolge diversi spazi della città. Questa modifica mira a coinvolgere un pubblico più ampio e a offrire più opportunità di partecipazione, mantenendo comunque l’obiettivo di promuovere il settore del fumetto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giunto al suo dodicesimo anno di attività, ARF! Festival del Fumetto di Roma cambia forma e diventa un festival diffuso nel tempo e negli spazi. Tre weekend, tre quartieri – Parione, Testaccio e Garbatella – per un’edizione che amplia il proprio raggio d’azione senza perdere la sua vocazione originaria: promuovere e valorizzare il fumetto come linguaggio contemporaneo attraverso mostre, incontri, attività per il pubblico, editoria indipendente e formazione tutto a ingresso gratuito. Grande protagonista di questa edizione sarà Caparezza, artista che da sempre attraversa linguaggi e immaginari, al centro del weekend di Testaccio con la mostra Orbit Orbit, realizzata in collaborazione con COMICON e Sergio Bonelli Editore, un grande TALK SHOW serale in quattro atti sul palco di Testaccio Estate e un nuovo incontro al Villaggio Globale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

arf 2026 si fa in tre 8211 il festival del fumetto di roma diventa diffuso
© Nerdpool.it - ARF! 2026 si fa in tre – Il Festival del Fumetto di Roma diventa diffuso
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ARF! ARF! Garbatella #maniaks #perte #shortvideo #manga

Video ARF! ARF! Garbatella #maniaks #perte #shortvideo #manga

Sullo stesso argomento

ARF! 2026: Il Festival del Fumetto a RomaCosa: La dodicesima edizione di ARF!, il Festival del Fumetto di Roma, che si rinnova diventando un evento diffuso, inclusivo e interamente a...

ARF! Festival del Fumetto di Roma, edizione diffusa tra Parione, Testaccio e GarbatellaGiunto al suo dodicesimo anno di attività, ARF! Festival del Fumetto di Roma cambia forma e diventa un festival diffuso nel tempo e negli spazi: tre...

festival del fumetto arf 2026 si fa festivalARF! Festival del Fumetto di Roma si fa in treTutte le novità, gli appuntamenti e le location della XII edizione del festival, quest'anno nel nome di Caparezza ... corrieredellosport.it

Arf, il Festival di storie, segni e disegni in edizione speciale nel Giubileo del fumettoUn’edizione davvero fitta di appuntamenti, mostre, incontri, lectio magistralis e che dagli stessi organizzatori, professionisti e autori del settore partiti nel 2015 con il sogno di un festival ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web