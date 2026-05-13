Nel Pilates, la respirazione rappresenta un elemento fondamentale per eseguire correttamente gli esercizi, influendo su postura, movimento e benessere generale. Spesso, all’inizio, può risultare complicato capire quando e come respirare, creando confusione per chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina. La corretta gestione del respiro è fondamentale per ottimizzare i benefici dell’allenamento e garantire un’esperienza più fluida e efficace.

C are lettrici che avete già provato il pilates, diciamocelo: quanto è complesso se non addirittura stressante capire la respirazione quanto siete alle prime lezioni??“Inspira”?.“Espira”.?“Coordina il movimento con la respirazione”. All’inizio può sembrare un dettaglio tecnico, quasi un accompagnamento dell’esercizio ma in realtà è proprio in quell’atto involontario che improvvisamente diventa difficilissimo che si trova la connessione fra il vostro corpo e la vera essenza del metodo Pilates. Perché respirare bene non significa semplicemente introdurre più aria. Significa aiutare il sistema nervoso a regolarsi, sostenere il pavimento pelvico, migliorare il controllo del core e ridurre quella sensazione di tensione che molte donne avvertono proprio in questa fase della vita.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel Pilates la respirazione non è un dettaglio: è la chiave per migliorare movimento, postura e benessere, soprattutto in menopausa

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I keep seeing this Pilates move done wrong. Let’s fix that with correct form! #fitness #lillysabri

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