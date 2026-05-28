Il foam roller viene spesso utilizzato per il recupero muscolare e il miglioramento della mobilità articolare. È uno strumento che può aiutare a ridurre tensioni muscolari e aumentare la flessibilità, particolarmente utile dopo i 50 anni o in menopausa. La sua efficacia dipende dall’uso corretto e costante, e viene impiegato sia in ambito sportivo che nel mantenimento del benessere quotidiano. Non è una novità nel settore del fitness, ma la sua applicazione si è estesa anche a fasce di età più mature.

C are lettrici, ci sono strumenti fitness che passano di moda velocemente. E poi ce ne sono altri che, quando impariamo a usarli bene, possono davvero cambiare il modo in cui il corpo si muove e si sente. Il foam roller appartiene a questa seconda categoria. Perché il pavimento pelvico è fondamentale per il benessere femminile X Molte donne lo associano agli atleti o al recupero sportivo intenso, ma in realtà può essere un alleato prezioso anche — e soprattutto — in menopausa e perimenopausa. Perché in questa fase della vita il corpo non ha bisogno solo di essere allenato. Ha bisogno di essere decompresso, mobilizzato, ascoltato. Ed è proprio qui che il foam roller può fare la differenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal recupero muscolare alla mobilità articolare: perché il foam roller può diventare un alleato prezioso in menopausa e dopo i 50 anni

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Recupero muscolare con foam roll ed elastico: sequenza completa

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