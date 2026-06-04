Rigamonti aperto per il sogno | maxi schermo allo stadio per la finale con l’Ascoli

Lo stadio Mario Rigamonti sarà aperto domenica 7 giugno per permettere ai tifosi di seguire la finale di ritorno dei playoff di Serie C tra la squadra locale e l’Ascoli, trasmessa su un maxi schermo allestito all’interno dell’impianto. L’evento si svolgerà mentre la squadra di casa sarà impegnata in trasferta. L’iniziativa coinvolge l’apertura degli spazi dello stadio per consentire la visione collettiva della partita.

Brescia si prepara a vivere un pomeriggio da brividi. Domenica 7 giugno, mentre l'Union Brescia sarà impegnata ad Ascoli nella finale di ritorno dei playoff di Serie C, lo stadio Mario Rigamonti aprirà le proprie porte ai tifosi per seguire la partita su un maxi schermo allestito all'interno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ascoli, ingresso gratuito al Del Duca: maxi schermo per la finaleL’ingresso allo stadio Del Duca sarà gratuito per la finale, con un maxi schermo allestito per permettere a tifosi e spettatori di seguire l’evento.

Via libera allo spostamento dello schermo al Meet per il cinema all’aperto e il Nòt Film FestLa giunta comunale di Santarcangelo ha approvato lo spostamento dello schermo del Meet per il cinema all’aperto e il Nòt Film Fest.

Temi più discussi: Brescia-Ascoli, al Rigamonti finisce 1-1, tutto aperto per il ritorno; La febbre della finale. Coda al Rigamonti per l’inizio della vendita libera: sold out Curva Nord e Tribuna; Stadio Rigamonti: ora tutti sanno che il re è nudo e impresentabile; Brescia-Salernitana, Corini chiama il Rigamonti: Cari tifosi, riempitelo. La vostra spinta sarà fondamentale - Radio Bruno.

Finale play off Ascoli-Brescia, maxischermo al Rigamonti ma la curva nord diserta: non ci saremo, vietata ai diffidatiI supporter biancazzurri comunicano che indicheranno un luogo alternativo dove guardare insieme la partita Si vivacizza il clima intorno alla finale playoff di Serie C tra Ascoli e Union Brescia. A du ... brescia.corriere.it

Certo che sì, anni fa lo ammise lo stesso Rigamonti: Si, la nostra bresaola non è *della* Valtellina. Ma se vogliamo espanderci non c’è altro modo che importare carne di zebù. Per me era una roba da ergastolo, ma era l’epoca di globale è bello. x.com

Sale la febbre playoff. 'Rigamonti' sold out per la sfida serale tra Union Brescia e SalernitanaSerata abbastanza campale per la Serie C, che conoscerà quest'oggi le due finaliste playoff che si affronteranno la prossima settimana in un doppio confronto dalla quale emergerà la quarta squadra pro ... tuttomercatoweb.com