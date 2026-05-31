Ascoli ingresso gratuito al Del Duca | maxi schermo per la finale

L’ingresso allo stadio Del Duca sarà gratuito per la finale, con un maxi schermo allestito per permettere a tifosi e spettatori di seguire l’evento. Le autorità hanno deciso di vietare la vendita dei biglietti ai residenti, lasciando quindi spazio a chi potrà accedere senza acquisto. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di posti disponibili o sulla gestione degli accessi.

? Domande chiave Come farà il Del Duca a ospitare i tifosi senza biglietti?. Perché le autorità hanno vietato la vendita dei tagliandi ai residenti?. Chi ha deciso di limitare la presenza dei bianconeri a Brescia?. Quali conseguenze avrà questa gestione sulla sicurezza della finale?.? In Breve Ingresso gratuito in curva nord allo stadio Del Duca martedì 2 giugno ore 21:15.. Mister Tomei punta sul calore dei tifosi per la sfida contro l'Union Brescia.. Restrizioni Gos impediscono vendita biglietti ai residenti in Marche e Abruzzo.. Critiche alle prefetture per aver ignorato la gestione di 1000 tifosi ascolani.. Il Del Duca diventa il cuore del tifo ascolano per la sfida contro il Brescia: maxi schermo e ingresso gratuito per tutti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Tutti allo stadio il sindaco annuncia il maxischermo al Del Duca per Ascoli-Brescia

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