Gestione dei servizi cimiteriali affidata a una nuova ditta

L’amministrazione comunale di Casapulla ha deciso di affidare la gestione dei servizi cimiteriali a una nuova ditta. La scelta arriva dopo una procedura di gara pubblica e mira a garantire una maggiore efficienza nelle attività legate alle strutture funerarie. Questa modifica coinvolge le modalità di gestione e i servizi offerti alla cittadinanza, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza e la cura degli spazi dedicati ai defunti.

L’amministrazione comunale di Casapulla compie un nuovo passo nel percorso di miglioramento dei servizi cittadini. A partire dal 1° aprile, la gestione dei servizi cimiteriali è stata affidata a una nuova società incaricata, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza, ordine e qualità nelle. 🔗 Leggi su Casertanews.it Comune di Milano, concorso con diploma per collaboratori dei servizi cimiterialiNel Comune di Milano si ricercano 10 Collaboratori dei Servizi tecnici, che saranno assunti tramite concorso pubblico. Gara per i servizi cimiteriali al Tar: negata sospensiva al gestore escluso, scatta nuova istanza cautelareDopo più di due anni dall'aggiudicazione provvisoria, la procedura per l'ampliamento del cimitero e l'affidamento della gestione finisce in tribunale... Temi più discussi: Attivazione del front-office on line per le richieste dirette dei cittadini; Addio alla carta d’identità cartacea – Aperture Straordinarie per il rilascio della CIE; Assemblea Multiservice: Bilancio e Prospettive; Brusciano , al via l’ampliamento e la riqualificazione del cimitero comunale. Gestione dei cimiteri. Comune affida servizio a società di Misericordia e Pubblica AssistenzaNasce dal matrimonio tra le due associazioni di volontariato più importanti della città – Misericordia e Pubblica Assistenza – la Servizi Cimiteriali, società a responsabilità limitata affidataria per ... lanazione.it Marigliano, gestione del cimitero: richieste di chiarimento sull’organizzazione e sui serviziMARIGLIANO - Il cimitero comunale torna al centro dell’attenzione pubblica. Alcuni recenti rilievi, emersi nelle ultime settimane, hanno riportato MMarigliano, gestione del cimitero: richieste di chia ... marigliano.net La Campania è sempre più verde, ma serve una gestione migliore! Con oltre 491.000 ettari di boschi (+10,4% dal 2005), la nostra regione è un tesoro di biodiversità. Eppure, utilizziamo solo il 15% delle nostre risorse legnose, importando quasi tutto dall'e - facebook.com facebook Comuni della Bassa, via libera alla gestione unica dei servizi x.com