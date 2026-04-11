Riforma Pensioni 2026 ultim’ora | l’INPS chiarisce chi si salverà dalla Fornero

L’INPS ha pubblicato una nuova circolare che offre chiarimenti riguardo alle modalità di accesso alle pensioni nel 2026. La comunicazione fornisce dettagli su alcune categorie di lavoratori che potranno beneficiare di agevolazioni o di requisiti diversi rispetto alle norme generali. La circolare si propone di fare chiarezza su criteri e condizioni, offrendo indicazioni precise per chi si avvicina al pensionamento nei prossimi anni.

Arrivano chiarimenti importanti sul fronte pensioni e, questa volta, con valore ufficiale. Con la circolare n. 41 del 3 aprile, l’INPS interviene in modo definitivo su uno dei timori più diffusi degli ultimi mesi: il rischio di nuovi esodati legato all’aumento dei requisiti pensionistici. Dopo settimane di preoccupazioni e allarmi, soprattutto da parte dei sindacati, emerge un quadro più rassicurante. La riforma Fornero, pur continuando a prevedere un innalzamento graduale dei requisiti, introduce un meccanismo che evita vuoti di reddito per i lavoratori in uscita. Pensioni 2026: Niente “vuoti” tra lavoro e pensione: il nodo esodati viene superato.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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