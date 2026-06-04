Riflessi femminili a Roccamorice | mostra fotografica di Giovanni Iovacchini

Notizia in breve

Dal 6 al 21 giugno 2026, Roccamorice ospiterà la mostra fotografica “Riflessi Femminili” di Giovanni Iovacchini. L’esposizione presenterà una serie di immagini che esplorano vari aspetti dell’universo femminile, evidenziando sensibilità e forza attraverso le fotografie dell’artista. La mostra si svolgerà in un luogo pubblico della cittadina e sarà aperta al pubblico durante le date indicate.