Riflessi femminili a Roccamorice | mostra fotografica di Giovanni Iovacchini
Dal 6 al 21 giugno 2026, Roccamorice ospiterà la mostra fotografica “Riflessi Femminili” di Giovanni Iovacchini. L’esposizione presenterà una serie di immagini che esplorano vari aspetti dell’universo femminile, evidenziando sensibilità e forza attraverso le fotografie dell’artista. La mostra si svolgerà in un luogo pubblico della cittadina e sarà aperta al pubblico durante le date indicate.
Dal 6 al 21 giugno 2026 Roccamorice ospiterà la mostra fotografica “Riflessi Femminili” dell’artista e fotografo italiano Giovanni Iovacchini, un percorso espositivo dedicato alla sensibilità, alla forza e alle molteplici sfumature dell’universo femminile.L’esposizione sarà allestita nella sala. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie e thread social correlati
A Parma la mostra “Impressionisti: 100 anni di riflessi. Da Monet a Bonnard”A Parma, presso Palazzo Tarasconi, si tiene fino al 31 maggio la mostra intitolata “Impressionisti: 100 anni di riflessi.
“Riflessi dell’anima” mostra retrospettiva di Valeriano Fornasari al Castello Pallavicino-CasaliUna mostra retrospettiva dedicata all’artista e scultore recentemente scomparso sarà inaugurata domenica 26 aprile alle 11 al Castello...
Si parla di: Riflessi Femminili, a Roccamorice la mostra fotografica di Giovanni Iovacchini; Riflessi Femminili: a Roccamorice la fotografia di Giovanni Iovacchini racconta l’universo delle donne.