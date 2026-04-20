Riflessi dell’anima mostra retrospettiva di Valeriano Fornasari al Castello Pallavicino-Casali

Una mostra retrospettiva dedicata all’artista e scultore recentemente scomparso sarà inaugurata domenica 26 aprile alle 11 al Castello Pallavicino-Casali di Monticelli, il suo paese natale. La mostra, intitolata “Riflessi dell’anima”, presenta un’ampia selezione di opere e rimarrà aperta al pubblico con ingresso libero. L’esposizione si propone di ripercorrere il percorso artistico dell’autore attraverso i suoi lavori più rappresentativi.