Riflessi dell’anima mostra retrospettiva di Valeriano Fornasari al Castello Pallavicino-Casali
Una mostra retrospettiva dedicata all’artista e scultore recentemente scomparso sarà inaugurata domenica 26 aprile alle 11 al Castello Pallavicino-Casali di Monticelli, il suo paese natale. La mostra, intitolata “Riflessi dell’anima”, presenta un’ampia selezione di opere e rimarrà aperta al pubblico con ingresso libero. L’esposizione si propone di ripercorrere il percorso artistico dell’autore attraverso i suoi lavori più rappresentativi.
Al ricordo del pittore e scultore Valeriano Fornasari, recentemente scomparso, è dedicata la retrospettiva che s’inaugura domenica 26 aprile alle 11 (ingresso libero) al Castello Pallavicino-Casali di Monticelli, suo paese natale. Dopo la piccola ma significativa esposizione a Villanova, dov’era.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
Pasquetta al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino: torna la grande avventura per bambini “alla ricerca delle uova magiche”-I bambini, vestiti da cavalieri e dame, vivranno una magica avventura da protagonisti con simpatici personaggi tra cui il Coniglio...
Andrea Roggi, inaugura oggi la prima mostra retrospettiva dell’artista castiglioneseArezzo, 12 febbraio 2026 – “Mi congratulo con l'artista Castiglionese Andrea Roggi che per celebrare i suoi 50 anni di attività artistica esporrà le...