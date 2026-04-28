A Parma la mostra Impressionisti | 100 anni di riflessi Da Monet a Bonnard

A Parma, presso Palazzo Tarasconi, si tiene fino al 31 maggio la mostra intitolata “Impressionisti: 100 anni di riflessi. Da Monet a Bonnard”. L’esposizione presenta circa ottanta opere di artisti impressionisti e post-impressionisti, tra dipinti e opere su carta. La rassegna si concentra sui soggetti legati ai riflessi e alle luci, con opere provenienti da diverse collezioni pubbliche e private.

A Parma, la mostra “Impressionisti: 100 anni di riflessi. Da Monet a Bonnard”. A Palazzo Tarasconi, fino al 31 maggio. Servizio di Alessandra Camarca TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - A Parma la mostra “Impressionisti: 100 anni di riflessi. Da Monet a Bonnard” A Parma la mostra Impressionisti: 100 anni di riflessi. Da Monet a Bonnard Notizie correlate Da Monet a Renoir, “Tesori impressionisti” in mostra al Palazzo Reale di PalermoPALERMO (ITALPRESS) – Sono trascorsi più di 150 anni dall’aprile del 1874 quando 31 artisti rifiutati dal mondo dell’arte accademico decisero di... VIDEO | Quando la luce cambiò la pittura, Monet e gli impressionisti in mostra a Palazzo RealeSono trascorsi più di 150 anni dall’aprile del 1874 quando 31 artisti rifiutati dal mondo dell’arte accademico decisero di organizzare una mostra... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Michael Kenna. Il fiume Po. Scritture di luce; La bellezza della forza, a Parma una mostra per le ragazze del rugby; Il mitico film Novecento di Bertolucci nella sua Parma diventa una grande mostra; Radici Progettuali: l’Università di Parma in mostra all’Alberi Festival Lab. Rugby femminile: a Parma una mostra visitabile fino al 9 maggioUna delegazione della Nazionale Femminile, presente a Parma dove è in raduno per preparare le gare interne nel Guinness Sei Nazioni 2026, che si terranno allo Stadio Lanfranchi e che vedranno l’Italia ... sportparma.com Passaggio a nord ovest, sabato 25 aprile su Rai 1: Parma sulla Via Emilia, il mistero dei Moai, i geyser di Yellowstone e la mostra Liberty a BresciaPassaggio a nord ovest sabato 25 aprile su Rai 1: Parma sulla Via Emilia, il mistero dei Moai dell'Isola di Pasqua, i geyser di Yellowstone e la mostra Liberty a Brescia. lifestyleblog.it Inter-Parma, Lautaro Martinez viaggia verso la convocazione Sky Sports Football - facebook.com facebook Inter-Parma, Lautaro Martinez viaggia verso la convocazione @SkySport x.com