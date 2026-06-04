Sabato mattina si è svolta la 12ª edizione del premio ‘Sotto il muro dei 100 kg’, dedicato alla gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna. Durante l’evento sono stati presentati i dati sulla differenziata e sulla produzione complessiva di rifiuti. Tra i vari comuni, Predappio si è distinta come il comune con la migliore performance, mantenendo i rifiuti sotto i 100 kg pro capite.

La 12ª edizione del premio ‘ Sotto il muro dei 100 kg ’, svoltasi sabato mattina scorso, ha tracciato il bilancio della gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna. L’iniziativa, promossa dalla Rete Rifiuti Zero e dai Comuni Rifiuti Zero regionali, valuta non solo l’indifferenziato, ma anche la parte di scarto delle varie frazioni non effettivamente inviate a riciclo. A livello regionale si è registrato un calo dei Comuni rimasti sotto i 100 chilogrammi di rifiuto non riciclato per abitante, scesi da 9 a 3. Estendendo la soglia a 150 chilogrammi pro capite, le amministrazioni premiate salgono a 42, per un totale di 45 Comuni complessivi in tutta la regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti ’sotto i 100 kg’. Predappio svetta in regione

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