Escalation tra Iran e Israele, raid e controraid in tutta la regione. Teheran minimizza le minacce Usa mentre i mercati reagiscono: il greggio risale oltre quota 102 dollari Un missile iraniano con testata da 100 kg colpisce Tel Aviv causando feriti e danni, mentre Israele risponde bombardando obiettivi in Iran e in Libano. Sul fronte energetico, la tensione spinge il Brent sopra i 100 dollari al barile dopo il rimbalzo dei mercati. Il ministro dell'Energia iraniano, Abbas Aliabadi, ha minimizzato le minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo a possibili attacchi da parte degli Usa contro le centrali elettriche iraniane, affermando che la Repubblica islamica ha decentralizzato la sua produzione elettrica e pianifica di ricostruire gli stabilimenti se verranno colpiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missile iraniano con testata da 100 kg colpisce Tel Aviv. Israele risponde bombardando Teheran. Risale il petrolio: Brent sopra i 100 dollari al barile

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MISSILI IRANIANI CONTRO ISRAELE: A GERUSALEMME risuonano le sirene d'allarme

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