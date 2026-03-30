Nel quartiere di Milano, un gruppo di volontari ha recuperato oltre 100 chili di rifiuti in poche ore, principalmente plastica e materiali abbandonati. L’intervento si è svolto nell’ambito della tappa locale di “Green like a Kiwi”, un progetto dedicato alla sostenibilità ambientale promosso dall’azienda “Kiwi Vapor”. L’attività ha portato alla pulizia di aree pubbliche del quartiere.

Oltre cento chili di rifiuti raccolti, soprattutto plastica e materiali abbandonati. È il risultato della tappa milanese di “Green like a Kiwi”, il progetto di sostenibilità ambientale organizzato da “Kiwi Vapor”. Nel capoluogo lombardo hanno partecipato oltre 40 volontari, impegnati nella raccolta e corretta gestione dei rifiuti presenti nel quartiere Certosa di Milano, e in particolare nel parco tra via Sapri e via Triboniano. "Milano ha risposto esattamente come speravamo: con energia, entusiasmo e voglia di fare. Vedere oltre 40 persone riunirsi per prendersi cura di uno spazio comune, raccogliendo più di cento chili di rifiuti in una sola giornata, dimostra che la sostenibilità non è solo una parola, ma un'azione collettiva possibile. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Oltre 100 kg di rifiuti raccolti in poche ore: il quartiere di Milano ripulito dai volontari

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