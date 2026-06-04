Rifiuti radioattivi scaricati nella sede Geofor Usb | A rischio salute dei lavoratori e sicurezza ambientale
Lunedì 1 giugno, presso il cantiere Geofor di Ospedaletto, due camion con rifiuti radioattivi risultati positivi ai controlli sono stati scaricati illegalmente nell’area antincendio. L’Usb ha denunciato che questa operazione mette a rischio la salute dei lavoratori e la sicurezza ambientale. I rifiuti sono stati scaricati a terra senza autorizzazione, sollevando preoccupazioni sulla gestione dei materiali radioattivi nel sito.
“Lunedì 1 giugno presso il cantiere Geofor di Ospedaletto, due camion carichi di rifiuti risultati positivi ai controlli sulla radioattività sono stati scaricati illecitamente a terra nell’area antincendio”. La denuncia arriva dall'Unione sindacale di base, che ricostruisce la vicenda.“Secondo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Argomenti più discussi: Geofor, sequestrati rifiuti radioattivi; Pisa, USB denuncia presunto scarico illecito di rifiuti nel cantiere Geofor di Ospedaletto.
- SCARICATI E BRUCIATI DUE CAMION DI RIFIUTI RADIOATTIVI ALLA GEOFOR DI OSPEDALETTO - La denuncia di USB - Leggi l'articolo: https://toscana.news-24.it/2026/06/04/due-camion-di-rifiuti-radioattivi-bruciati-alla-geofor-di-ospedaletto/?f facebook
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