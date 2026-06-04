Rifiuti radioattivi scaricati nella sede Geofor Usb | A rischio salute dei lavoratori e sicurezza ambientale

Notizia in breve

Lunedì 1 giugno, presso il cantiere Geofor di Ospedaletto, due camion con rifiuti radioattivi risultati positivi ai controlli sono stati scaricati illegalmente nell’area antincendio. L’Usb ha denunciato che questa operazione mette a rischio la salute dei lavoratori e la sicurezza ambientale. I rifiuti sono stati scaricati a terra senza autorizzazione, sollevando preoccupazioni sulla gestione dei materiali radioattivi nel sito.