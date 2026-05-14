Sciopero dei lavoratori di Alia possibili disagi nella raccolta dei rifiuti

Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero generale dei lavoratori del settore igiene ambientale nei territori serviti da Alia Servizi Ambientali. La protesta coinvolgerà il personale addetto alla raccolta dei rifiuti, con possibili interruzioni o rallentamenti nella gestione dei rifiuti urbani. La mobilitazione è stata indetta per motivi legati alle condizioni di lavoro e alle questioni salariali. La partecipazione degli operatori potrebbe causare disagi alla raccolta e alla gestione dei rifiuti in diverse aree.

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Sciopero generale dei lavoratori del settore igiene ambientale lunedì 18 maggio nei territori serviti da Alia Servizi Ambientali. A comunicarlo è Plures Alia, che informa gli utenti della proclamazione dello sciopero da parte dell’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato per l’intera giornata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sciopero 1° maggio 2026: cosa succede nella Festa dei Lavoratori tra trasporti, servizi e disagiIl 1° Maggio 2026, giornata simbolo della Festa dei Lavoratori, non sarà soltanto un momento celebrativo. Sciopero: possibili disservizi nella raccolta rifiuti porta a portaA causa dello sciopero proclamato dal sindacato Usb per la giornata di lunedì 9 marzo potrebbero verificarsi disservizi nel ritiro dei rifiuti porta... Temi più discussi: Gli scioperi del 7 maggio dentro la crisi generalizzata: verso uno scenario di mobilitazione permanente; Sciopero dei mezzi a Milano, confermato lo stop (ma in forma ridotta): gli orari di bus, tram e metro; Enav: Uiltrasporti, sciopero di oggi spinga azienda a risposte concrete sul contratto e sulle reali esigenze dei lavoratori; MPS SARDEGNA: l’isola aderisce massivamente allo sciopero. Guido Lutrario ( @usbsindacato): La legge anti-sciopero, cioè la legge del 146 del 1990, ha indebolito il movimento dei lavoratori. Se questa legge venisse pesantemente rivista sarebbe un grande avanzamento e un cambiamento reale. #Decidiamo x.com Sciopero di Atm venerdì 15 maggio a Milano, fasce di garanzia e possibili disagiCobas ha indetto uno sciopero per i lavoratori di Atm a Milano nella giornata di venerdì 15 maggio dalle ore 8:45 alle ore 15:00 ... quifinanza.it Sciopero del 18 maggio, trasporti e servizi a rischio anche in Toscana: ecco chi si fermaDisagi attesi per treni, autobus, sanità e raccolta rifiuti. Garantite solo le fasce protette e i servizi essenziali ... lanazione.it