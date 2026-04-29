Una recente ricerca ha scoperto che alcuni batteri alcalofili sono in grado di provocare la formazione di carbonato, che può sigillare eventuali crepe nei depositi di rifiuti radioattivi. Questa scoperta riguarda l’uso di microbi per contribuire alla sicurezza e alla stabilità dei siti di stoccaggio di materiali radioattivi. La ricerca si concentra sull’applicazione di questi batteri per migliorare le tecniche di isolamento e contenimento dei rifiuti nucleari.

Una ricerca mostra come l’impiego di batteri alcalofili provochi una precipitazione del carbonato in grado di sigillare crepe nei depositi Al momento il modo più sicuro per disporre dei rifiuti radioattivi derivanti da attività quali medicina e centrali nucleari è quello di seppellirli nei cosiddetti depositi geologici profondi. Si tratta di bunker situati a centinaia di metri sotto la superficie, dove i rifiuti vengono stoccati in appositi container di ferro o acciaio, a loro volta incapsulati in blocchi di cemento. Un gruppo di scienziat? ambientali di stanza nel Regno Unito ha però pensato a una possibile soluzione: farsi aiutare da microbi amanti delle sostanze alcaline.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Rifiuti radioattivi: ci pensano dei microbi a metterli in sicurezza

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