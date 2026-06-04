Rifiuti nuovo ecocompattatore al Cep | il riciclo delle bottiglie in Pet premia i cittadini

Un nuovo ecocompattatore è stato installato nel quartiere, dedicato al riciclo delle bottiglie in Pet. Il dispositivo premia i cittadini che lo utilizzano correttamente, incentivando il riciclo. Il progetto coinvolge anche associazioni e scuole locali, con l’obiettivo di promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare sulla gestione dei rifiuti. L’ecocompattatore si trova in una zona frequentata del quartiere.

Un nuovo ecocompattatore per il quartiere e un progetto che punta a coinvolgere direttamente cittadini, associazioni e scuole. È stato inaugurato questa mattina presso il circolo Arci Pianacci, in via della Benedicta 14 al in zona Ca’Nova, la nuova macchina RecoPet installata da Amiu Genova per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al Cep arriva il corso di primo soccorso per i cittadiniSabato 9 maggio nel quartiere genovese di Ca' Nuova si terrà un corso di primo soccorso rivolto ai cittadini.

Dai rifiuti al riciclo, a che punto siamo? Il Forum a RapalloA Rapallo si è tenuto un forum dedicato alla gestione dei rifiuti e al riciclo, affrontando le questioni legate alla transizione ecologica.

Rifiuti e riciclo, al Cep di Pra’ inaugurato il nuovo ecocompattore RecopetRifiuti e riciclo, al Cep di Pra’ inaugurato il nuovo ecocompattore Recopet ... msn.com

Borgo San Lorenzo: inaugurato al Coop.fi l’ecocompattatore per ridare nuova vita alle bottiglie in plasticaBorgo San Lorenzo (Firenze), 2 febbraio 2026 – Un altro passo in avanti, in nome dell’ambiente. È stato inaugurato questa mattina al Coop.fi di Borgo San Lorenzo, in piazza Martin Luther King, il ... lanazione.it