Rifiuti nuovo ecocompattatore al Cep | il riciclo delle bottiglie in Pet premia i cittadini

Da genovatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo ecocompattatore è stato installato nel quartiere, dedicato al riciclo delle bottiglie in Pet. Il dispositivo premia i cittadini che lo utilizzano correttamente, incentivando il riciclo. Il progetto coinvolge anche associazioni e scuole locali, con l’obiettivo di promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare sulla gestione dei rifiuti. L’ecocompattatore si trova in una zona frequentata del quartiere.

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Un nuovo ecocompattatore per il quartiere e un progetto che punta a coinvolgere direttamente cittadini, associazioni e scuole. È stato inaugurato questa mattina presso il circolo Arci Pianacci, in via della Benedicta 14 al in zona Ca’Nova, la nuova macchina RecoPet installata da Amiu Genova per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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