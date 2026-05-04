Al Cep arriva il corso di primo soccorso per i cittadini

Sabato 9 maggio nel quartiere genovese di Ca' Nuova si terrà un corso di primo soccorso rivolto ai cittadini. L'iniziativa si svolge nel quartiere Cep, con l’obiettivo di fornire le competenze di base per intervenire in situazioni di emergenza. La partecipazione è aperta a chi desidera imparare le tecniche fondamentali di primo soccorso. La durata e i dettagli dell’iscrizione saranno comunicati nelle prossime settimane.

Sabato 9 maggio nel quartiere genovese di Ca' Nuova arriva un corso di primo soccorso rivolto alla cittadinanza. A organizzare la data è la Misericordia Ponente Soccorso, da sempre un punto di riferimento al Cep. Il corso, presso la sede della Misericordia in via Martiri del Turchino 46, si.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Misericordia Ponente Soccorso, migliaia di interventi nel 2025: "Presenza indispensabile al Cep" L’Ensemble d’archi del Teatro Massimo suona in periferia: concerti gratuiti al Cep e in corso dei MilleDue concerti in due diversi quartieri della città per portare l'eccellenza della produzione musicale oltre i confini del Teatro di piazza Verdi e... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il cielo è sempre più blu, i Giovani dedicano la vittoria della Carrese al Cep Campofredano; Quarant'anni di internet in Italia: la storia e la celebrazione dell'Università; Pisa, Quarant’anni di Internet in Italia: una storia che passa da Pisa e da una lettera di Enrico Fermi. Il consueto messaggio della Curva A arriva anche a Como Dopo l'ennesima trasferta vietata ai residenti in Campania, gli ultras partenopei hanno scattato l'ormai consueta foto con lo striscione "Basta divieti" all'esterno dello stadio Sinigaglia #SSCNapoli - facebook.com facebook