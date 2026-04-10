Dai rifiuti al riciclo a che punto siamo? Il Forum a Rapallo

A Rapallo si è tenuto un forum dedicato alla gestione dei rifiuti e al riciclo, affrontando le questioni legate alla transizione ecologica. L’evento ha riunito esperti e rappresentanti di enti pubblici per discutere delle strategie adottate e delle sfide ancora aperte nel settore. Durante l’incontro sono stati presentati dati aggiornati sulla produzione di rifiuti, sui sistemi di raccolta e sulle iniziative di riciclo adottate nelle diverse aree.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Genova, 9 apr. (askanews) – La transizione ecologica e le sfide legate alla gestione sostenibile delle risorse sono stati i temi al centro del secondo Forum Nazionale sull’Ecosostenibilità, organizzato da Telenord Events & Media all’Excelsior Palace Portofino Coast Hotel di Rapallo, in provincia di Genova. Un importante momento di confronto strategico tra istituzioni, imprese, associazione dei consumatori, gestori dei servizi ambientali e i consorzi Conai, Conou, Comieco, Cial, Corepla, Ricrea, Coreve e Biorepack, durante il quale sono state presentate innovazioni... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dai rifiuti al riciclo, a che punto siamo? Il Forum a Rapallo Spalletti Juve, a che punto siamo per il rinnovo? Da Torino arrivano questi segnali sul futuro dell’allenatore: il puntoCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Leggi anche: Fibra ottica, lo switch on fa bene al pil e all’occupazione: a che punto siamo? Temi più discussi: Forum Ecosostenibilità di Telenord: da rifiuti a risorse, la sfida dell’economia circolare al centro della prima giornata di lavori; Domani il II Forum Nazionale sull’Ecosostenibilità a Rapallo: due giorni per capire come cambia l’economia...; Riciclo plastica, Corepla al Forum nazionale ecosostenibilità di Rapallo; Forum Ecosostenibilità di Telenord: prima mattinata di lavori all'insegna di innovazione, economia circolare e riciclo virtuoso. Forum ecosostenibilità di Telenord: prima mattinata di lavori all'insegna di innovazione, economia circolare e riciclo virtuosoDopo i saluti dell'editore Massimiliano Monti, si sono alternati sul palco i più autorevoli esperti italiani del settore. Si riprende alle 14,30 ... telenord.it Forum Ecosostenibilità di Telenord: da rifiuti a risorse, la sfida dell’economia circolare al centro della prima giornata di lavoriL’assessore Alessio Piana (Assessore Sviluppo Economico, Regione Liguria) ha dichiarato: Questo Forum è un’occasione di confronto tra tutti gli attori della transizione ecologica. L’economia ... telenord.it All'Unipol Forum di Assago arriva in concerto Louis Tomlinson - facebook.com facebook Al 2° Forum Nazionale Ecosostenibilità di Rapallo, due giorni di confronto tra consorzi, istituzioni e gestori ambientali. CONAI è intervenuta sui modelli di #raccoltadifferenziata, il ruolo del sistema consortile e la valorizzazione dei #rifiuti come risorsa. x.com