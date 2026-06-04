Sulle spiagge italiane si trovano rifiuti di plastica tutto l’anno, con una grande quantità di imballaggi e mozziconi di sigarette. Una mappa globale mostra i Paesi più inquinati da plastica, che contribuiscono a portare i rifiuti sulle coste di altri stati. Le spiagge italiane sono interessate da questa problematica sia in estate che in inverno, con rifiuti provenienti da diverse parti del mondo.

Sulle spiagge italiane, in estate e in inverno, si possono trovare moltissimi rifiuti di plastica dagli imballaggi ai mozziconi di sigarette. Nella maggior parte dei casi derivano da confezioni di alimenti e bevande, ma si trovano anche sacchi di plastica e resti di attrezzi per la pesca. Il nostro pianeta sta affrontando una crisi dell’inquinamento da plastica, molto evidente nelle discariche sulla terra; meno visibile ma altrettanto preoccupante è la plastica presente negli oceani. Tutta questa plastica compromette la salute degli ecosistemi marini, minaccia la sicurezza alimentare e fa spendere moltissime risorse economiche alle comunità costiere per la pulizia delle spiagge (Italia compresa). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rifiuti di plastica sulle spiagge, la mappa dei Paesi più inquinati e da dove arrivano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Plastica e mozziconi di sigarette, l’emergenza rifiuti sulle spiaggeOgni anno sulle spiagge italiane si accumulano grandi quantità di rifiuti, in particolare mozziconi di sigarette e plastica.

Spiagge italiane sempre più invase dai rifiuti: allarme mozziconi e plasticaLe spiagge italiane sono sempre più invase da rifiuti di varia natura, con un aumento dei mozziconi di sigarette e della plastica dispersa nella...

Temi più discussi: Nuovo servizio di raccolta rifiuti; Plastica sulle spiagge: l'impatto del packaging alimentare; Una nuova invenzione elimina i rifiuti di plastica in soli 0,01 secondi; Il trattamento dei rifiuti: un settore fondamentale per la transizione.

Tunisia, raccolti 13 mila metri cubi di rifiuti sulle spiagge, l'85% è plastica. L'Apal amplia il programma di pulizia del litorale in vista della stagione balneare ansa.it/ansamed/it/not… | #ANSAmed #ANSA x.com

Uno studio rivela i tipi di rifiuti marini più comuni nel mondo: le plastiche legate a cibo e bevande dominano i detriti delle spiagge a livello globale, classificandosi tra i tre tipi di uso più abbondanti, e in particolare, imballaggi alimentari in plastica, tappi/coperchi reddit

Coccia di Morto ripulita dai volontari: raccolti 659 chili di rifiuti sulla spiaggiaOltre 120 dipendenti Adr e volontari di Legambiente in campo sulla spiaggia di Pesce Luna. Rimossi dall’arenile rifiuti indifferenziati, plastica, vetro e ingombranti ... ilfaroonline.it

Tunisia, raccolti 13 mila metri cubi di rifiuti sulle spiagge, l'85% è plasticaSecondo Mokhtar, l'accumulo di rifiuti sulle coste resta legato in larga parte a comportamenti individuali, in particolare all'abbandono di plastica e imballaggi sulle spiagge o direttamente in mare. ansa.it