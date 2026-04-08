Ogni anno sulle spiagge italiane si accumulano grandi quantità di rifiuti, in particolare mozziconi di sigarette e plastica. Questi materiali rappresentano le principali tipologie di rifiuti trovate nelle analisi condotte da Legambiente nell’ambito dell’indagine ‘Beach litter’. I dati sono stati diffusi in prossimità della Giornata nazionale del mare, che si celebra l’11 aprile. La presenza di questi rifiuti evidenzia un problema che interessa molte coste del paese.

I nuovi dati di Legambiente con l’indagine ‘Beach litter’ diffusi per la Giornata nazionale del mare. Dal 10 al 12 aprile la mobilitazione ‘Spiagge e fondali puliti 2026’. Mozziconi di sigarette e plastica sono i rifiuti più diffusi sulle spiagge italiane. Un’emergenza silenziosa raccontata da Legambiente con i dati dell’indagine ‘Beach litter’ diffusi in vista della Giornata nazionale del mare che si celebra l’11 aprile. L’associazione lancia anche la mobilitazione ‘Spiagge e fondali puliti 2026’ con oltre 80 attività di pulizia in 16 regioni, dal 10 al 12 aprile. Guardando a tutti i rifiuti di ogni tipologia, compresi i mozziconi, raccolti e monitorati in questi in 12 anni nei 653 transetti si arriva a 512. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Plastica e mozziconi di sigarette, l’emergenza rifiuti sulle spiagge

Spiagge italiane: +30% mozziconi, un’emergenza plastica minacciaSpiagge italiane soffocate dai mozziconi: un'emergenza invisibile che minaccia coste e turismo Le spiagge italiane sono sempre più invase da...

Sigarette, più di 7 ogni dieci metri: i rifiuti invisibili che inquinano le spiagge italianeI mozziconi di sigaretta non sono solo testimoni di un vizio insalubre sulla sabbia.

Temi più discussi: Volontari in campo per levare i mozziconi dall’area del castello; Plastic Free nelle scuole, investiamo di più; Indagine Beach Litter: oltre 50mila mozziconi di sigaretta raccolti in 12 anni; Pulizie a Plagemesu: i volontari Plastic free rimuovono 250 chili di rifiuti.

Plastica e mozziconi di sigarette, l’emergenza rifiuti sulle spiaggeI nuovi dati di Legambiente con l’indagine ‘Beach litter’ diffusi per la Giornata nazionale del mare. Dal 10 al 12 aprile la mobilitazione ‘Spiagge e fondali puliti 2026’. Mozziconi di sigarette e ... lapresse.it

Sos mozziconi di sigaretta in spiaggia, Legambiente lancia l’allarme e mobilita l’Italia con Spiagge e Fondali Puliti 2026Reggio Calabria - Sulle spiagge italiane spopolano sempre più i mozziconi di sigaretta. Una presenza ormai costante e che, insieme agli altri rifiuti abbandonati, costituisce una minaccia per mare, li ... lametino.it

Ammassa otto cuccioli nella busta di plastica: donna denunciata per maltrattamento di animali roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

In 12 anni raccolti oltre 512mila rifiuti sulle spiagge italiane, l'80% in plastica, mentre sono state rilevate 77 cicche di sigaretta ogni 100 metri. L'11 e 12 aprile volontari a Pellaro, sul Lungomare di Reggio e a Corigliano Rossano per “Spiagge e Fondali Puliti 20 - facebook.com facebook